Шахтер впервые опередил Динамо по количеству Кубков Украины.

Шахтер сумел обыграть киевское Динамо в финале Кубка Украины сезона-2017/18.

Отметим, что этот триумф в национальном кубке стал для "оранжево-черных" 12-м в истории, тогда как на счету столичной команды – 11 побед.

После церемонии награждения "горняки" продолжили праздновать победу на поле Днепр-Арены, поочередно фотографируясь с трофеем.

Вашему вниманию самые яркие мгновения празднования донецкого Шахтера:

Фото: ФК Шахтер