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Как Шахтер отмечал победу в Кубке Украины – в фоторепортаже с поля

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Шахтер впервые опередил Динамо по количеству Кубков Украины.
Шахтер – обладатель Кубка Украины
Шахтер – обладатель Кубка Украины
ФК Шахтер

Шахтер сумел обыграть киевское Динамо в финале Кубка Украины сезона-2017/18.

Отметим, что этот триумф в национальном кубке стал для "оранжево-черных" 12-м в истории, тогда как на счету столичной команды – 11 побед.

После церемонии награждения "горняки" продолжили праздновать победу на поле Днепр-Арены, поочередно фотографируясь с трофеем.

Вашему вниманию самые яркие мгновения празднования донецкого Шахтера:

Фото: ФК Шахтер

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Теги: футбол, Кубок Украины, Шахтер
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