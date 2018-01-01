Хацкевич: Вратарь с опытом Бойко не имеет права пропускать такие мячи

Хацкевич признал, что класс Шахтера на сегодняшний день выше, чем у Динамо.

Главный тренер киевского Динамо Александр Хацкевич после финального поединка Кубка Украины против донецкого Шахтера, в котором киевляне уступили со счетом 0:2, пообщался с журналистами.

"План на игру был больше контролировать мяч. Шахтер дал нам пространство, первые 20 минут все было нормально, а потом началась какая-то спешка, было много длинных передач. Хотя просили больше менять акцент атаки. Допускали необоснованные ошибки, начали сами отдавать мяч уже после минуты 20-й.

Сказать, что Шахтер оказывал сильное давление на наши ворота - нет. У нас тоже было достаточно моментов, даже после пропущенных мячей. Но класс есть класс, нужно смотреть правде в глаза. Мы выбрали такое направление - тяжелый труд. Много ребят впервые участвовали в финале, они старались. То, что могли, они делали сегодня на футбольном поле.

Конечно, и я, и команда расстроены, потому что это все-таки трофей, который нам тоже хотелось завоевать. Но что сделаешь? Ведь уровень мастерства команды соперника сегодня был выше, они свои моменты реализовали. Мы, к сожалению, свои моменты не реализовали.

Пропущенные мячи говорят о классе. Мы бросаем аут, ошибка на чужой половине поля, быстрый переход у Шахтера получился. Там не было видно, кто кого не подстраховал. Понятно, что провал был. Насчет второго гола - Денис Бойко, вратарь с таким опытом, не имеет права пропускать такие мячи. Мы можем говорить, что Денис Гармаш начал торопиться, Денис Бойко допустил ошибку, но все равно играет команда.

За ошибки наказывают. У Шахтера тоже были ошибки, но мы их за это не наказали. Это еще раз говорит о классе футболистов. Да, хорошие, молодые ребята, но еще работать и работать в плане как ментальности, так и технического оснащения, тактического. Команда только три месяца вместе. Понятно, что будут и хорошие игры, и неудачные. Очень много было брака в простых ситуациях", - отметил Хацкевич.

Ранее сообщалось, что Шахтер обыграл Динамо в финале Кубка Украины со счетом 2:0. Смотрите видео голов матча Динамо - Шахтер.

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