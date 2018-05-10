Гармаш: Степаненко - гнилой человек

Денис Гармаш остался недоволен судейством в финальном матче Кубка Украины.

Полузащитник киевского Динамо Денис Гармаш после поражения от Шахтера в финале Кубка Украины дал эмоциональный комментарий.

"Вы сами видели, что мы построили игру так же, как в предыдущих матчах, когда добивались результата. Сегодня это давало результат в первом тайме, но тяжело играть против Шахтера, потому что они очень много контролируют мяч, играют первым номером, у них сильная команда. Но когда еще и судьи против тебя, то как-то тяжело за что-то зацепиться.

Любое нарушение, каждый мелкий фол был не в нашу пользу, плюс те люди, которые играют там еще... Степаненко — это вообще гнилой человек, я считаю. То есть человек просто некрасиво себя ведет на поле. Надо быть честным, солидным как бы. Они, кажется, сильнее, но надо это доказывать на поле, а не так, как он себя ведет.

Я повторю, Шахтер — очень сильная команда. Если бы они еще играли честно и справедливо, то тогда бы мы, может быть, поборолись за чемпионство. А так... У нас много молодых ребят, много людей ушло, много пришло, мы перестраиваемся и я думаю, что следующий сезон будет для нас более удачным. Спасибо болельщикам за веру и не судьба нам было сегодня выиграть. Остается только поздравить Шахтер с, можно сказать, дублем. Ну, и федерацию тоже...", - заявил Гармаш.

Ранее сообщалось, что Шахтер обыграл Динамо в финале Кубка Украины со счетом 2:0. Смотрите видео голов матча Динамо - Шахтер.