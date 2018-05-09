Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Шахтер обыграл Динамо в финале Кубка Украины

Комментариев: 2
Донецкий клуб завоевал первый трофей в сезоне.
Шахтер – обладатель Кубка Украины 2017/18
Шахтер – обладатель Кубка Украины 2017/18
ФК Шахтер

Донецкий Шахтер одержал победу над киевским Динамо в финальном матче Кубка Украины сезона-2017/18. Встреча прошла в Днепре на стадионе Днепр-Арена и завершилась со счетом 2:0 в пользу “горняков“.

Обе команды активно провели первый тайм, но забить не смогли, хотя шансы были – Шахтер однажды попал в штангу, а Динамо забило гол с офсайда.

Ключевым моментом встречи стала атака Шахтера в начале второго тайма – Бутко воспользовался провалом на левом фланге обороны Динамо и точно прострелил на Феррейру, который и поразил ворота.

Динамо в ответ пошло вперед, но до реальных голевых моментов дело не доходило. Шахтер был эффективнее и вскоре забил второй – Ракицкий мощно пробил со штрафного прямо по центру и забил после небольшого рикошета и ошибки Дениса Бойко.

Таким образом, Шахтер в третий раз подряд и в рекордный 12-й раз выиграл Кубок Украины. У Динамо на одну победу меньше (11).

Отметим, что уже в воскресенье, 13 мая, “горняки“ могут оформить золотой дубль, если обыграют Верес в чемпионате Украины.

Динамо – Шахтер 0:2

Голы: Феррейра, 47, Ракицкий, 61

Динамо: Бойко – Кендеза, Бурда, Кадар, Пиварич – Шепелев, Гармаш – Цыганков, Шапаренко (Мбокани, 66), Вербич (Цитаишвили, 86) – Беседин

Шахтер: Пятов – Бутко (Хочолава, 90), Ракицкий, Кривцов, Исмаили – Степаненко, Фред – Марлос, Алан Патрик (Коваленко, 65), Тайсон – Феррейра (Кайоде, 75)

Предупреждения: Беседин, Кендзера, Шепелев, Гармаш – Фред, Степаненко

Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Поделись:
Теги: Динамо Киев, Шахтер, отчет, обзор матча, Кубок Украины, финал, футбол
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (2)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Отсортировать по дате Вниз
гость  (аноним)  09.05.2018, 23:15
Оценка:  0
гость
Суркисным Шубам успеха в следующем сезоне. В погоне за 2ое место!
kazak74    09.05.2018, 23:07
Оценка:  0
kazak74
Млядь. Родной клуб исполнял стоичкова.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь