Динамо – Шахтер 0:2 видео голов и обзор матча за Кубок Украины (обновляется)
Динамо встречается с Шахтером в финале Кубка Украины. Смотри видео голов и обзор матча Динамо – Шахтер.
Динамо и Шахтер 9 мая на Днепр-Арене решают судьбу победителя Кубка Украины.
Открыл счет в поединке на 47-й минуте Факундо Феррейра после точной передачи Богдана Бутко:
На 61-й минуте Ярослав Ракицкий ударом со штрафного удвоил счет:
Смотри также лучшие моменты первого тайма:
За онлайном матча Динамо – Шахтер вы можете следить здесь.
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