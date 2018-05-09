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Динамо – Шахтер 0:2 видео голов и обзор матча за Кубок Украины (обновляется)

Комментариев: 2
Динамо встречается с Шахтером в финале Кубка Украины. Смотри видео голов и обзор матча Динамо – Шахтер.
Видео голов и обзор матча Динамо – Шахтер
Видео голов и обзор матча Динамо – Шахтер
ФК Шахтер

Динамо и Шахтер 9 мая на Днепр-Арене решают судьбу победителя Кубка Украины.

Открыл счет в поединке на 47-й минуте Факундо Феррейра после точной передачи Богдана Бутко:

На 61-й минуте Ярослав Ракицкий ударом со штрафного удвоил счет:

Смотри также лучшие моменты первого тайма:

За онлайном матча Динамо – Шахтер вы можете следить здесь.

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Теги: футбол, Динамо Киев, Шахтер, Кубок Украины, финал, обзор матча, видео голов
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Комментариев (2)
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bterrdfer    09.05.2018, 22:29
Оценка:  -1
bterrdfer
Мусорская ДырКа снова в стойле!И это правильно!Слава Шахтёру!Ахметову слава!
Потому_что    09.05.2018, 22:27
Оценка:  -1
Потому_что
Суркис продай клуб, пожалей болельщиков, скоро будут пустые стадионы, это нельзя смотреть.
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