Динамо – Шахтер 0:2 видео голов и обзор матча за Кубок Украины (обновляется)

Динамо встречается с Шахтером в финале Кубка Украины. Смотри видео голов и обзор матча Динамо – Шахтер.

Видео голов и обзор матча Динамо – Шахтер ФК Шахтер

Динамо и Шахтер 9 мая на Днепр-Арене решают судьбу победителя Кубка Украины.

Открыл счет в поединке на 47-й минуте Факундо Феррейра после точной передачи Богдана Бутко:

На 61-й минуте Ярослав Ракицкий ударом со штрафного удвоил счет:

Смотри также лучшие моменты первого тайма:

За онлайном матча Динамо – Шахтер вы можете следить здесь.

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