Динамо – Шахтер 0:2 видео голов и обзор матча за Кубок Украины
Шахтер обыграл Динамо в финале Кубка Украины. Смотри видео голов и обзор матча Динамо – Шахтер.
Шахтер 9 мая на Днепр-Арене сумел побидть Динамо и завоевал свой 12-й Кубок Украины.
Вашему вниманию лучшие моменты первого тайма:
Вашему вниманию лучшие моменты второго тайма:
Динамо – Шахтер 0:2
Голы: Феррейра, 47, Ракицкий, 61
Динамо: Бойко – Кендеза, Бурда, Кадар, Пиварич – Шепелев, Гармаш – Цыганков, Шапаренко (Мбокани, 66), Вербич (Цитаишвили, 86) – Беседин
Шахтер: Пятов – Бутко (Хочолава, 90), Ракицкий, Кривцов, Исмаили – Степаненко, Фред – Марлос, Алан Патрик (Коваленко, 65), Тайсон – Феррейра (Кайоде, 75)
Предупреждения: Беседин, Кендзера, Шепелев, Гармаш – Фред, Степаненко
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