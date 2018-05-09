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Динамо – Шахтер 0:2 видео голов и обзор матча за Кубок Украины

Комментариев: 2
Шахтер обыграл Динамо в финале Кубка Украины. Смотри видео голов и обзор матча Динамо – Шахтер.
Видео голов и обзор матча Динамо – Шахтер
Видео голов и обзор матча Динамо – Шахтер
ФК Шахтер

Шахтер 9 мая на Днепр-Арене сумел побидть Динамо и завоевал свой 12-й Кубок Украины.

Вашему вниманию лучшие моменты первого тайма:

Вашему вниманию лучшие моменты второго тайма:

Динамо – Шахтер 0:2

Голы: Феррейра, 47, Ракицкий, 61

Динамо: Бойко – Кендеза, Бурда, Кадар, Пиварич – Шепелев, Гармаш – Цыганков, Шапаренко (Мбокани, 66), Вербич (Цитаишвили, 86) – Беседин

Шахтер: Пятов – Бутко (Хочолава, 90), Ракицкий, Кривцов, Исмаили – Степаненко, Фред – Марлос, Алан Патрик (Коваленко, 65), Тайсон – Феррейра (Кайоде, 75)

Предупреждения: Беседин, Кендзера, Шепелев, Гармаш – Фред, Степаненко

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Теги: футбол, Динамо Киев, Шахтер, Кубок Украины, финал, обзор матча, видео голов
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Комментариев (2)
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bterrdfer    09.05.2018, 22:29
Оценка:  -2
bterrdfer
Мусорская ДырКа снова в стойле!И это правильно!Слава Шахтёру!Ахметову слава!
Потому_что    09.05.2018, 22:27
Оценка:  -2
Потому_что
Суркис продай клуб, пожалей болельщиков, скоро будут пустые стадионы, это нельзя смотреть.
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