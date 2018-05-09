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Фанаты Шахтера и Динамо подрались с полицией перед стартом финала Кубка Украины

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Инцидент произошел во время марша ультрас по центру Днепра накануне финального матча за Кубок Украины.
Неприятный инцидент перед стартом матча Динамо – Шахтер
Неприятный инцидент перед стартом матча Динамо – Шахтер
dp.informator.ua

Фанаты Динамо и Шахтера перед финалом Кубка Украины устроили мирное шествие по улицам Днепра, направленное против входа на футбольные стадионы по паспортам.

Как сообщает dp.informator.ua, вначале все было более-менее спокойно, но вскоре картина происходящего кардинально изменилась.

Проходя перекресток проспекта Пушкина с улицей Андрея Фабра между ультрас и сотрудниками полиции произошла стычка. Правоохранители были вынуждены распылить слезоточивый газ и применить силу. На место в подмогу мгновенно съехались патрульные экипажи. Известно, что в результате массового беспорядка ранены 20 полицейских.

Отметим, что накануне финального поединка за Кубок Украины произошел другой инцидент – на Днепр-Арене пропало освещение.

За онлайном матча Динамо – Шахтер вы можете следить здесь.

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Теги: футбол, Кубок Украины, Динамо Киев, Шахтер, драка, вне игры, фанаты, полиция
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