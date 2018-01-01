Андронов – о телеканалах Футбол: В России подобной агитации в работе журналистов нет

Известный российский комментатор поделился мнением о конфликте между луганской Зарей и телеканалами Футбол.

"Я не могу давать советы этим людям по поводу того, как ко всему этому относиться, им виднее. Скажу так – меня совершенно не удивила суть слов Вернидуба и Рафаилова, меня где-то удивила форма того, как все было сказано. Это очень смело и, скажем прямо, расходится с тем многолетним имиджем, который сложился у Зари. Но несколько лет назад по понятным причинам все поменялось, и теперь они выглядят, как люди, которым сняли повязку с глаз, они вышли на свет и увидели, что там на самом деле происходит. Когда владелец клуба одновременно является собственником канала-транслятора.

В России мы, так или иначе, тоже с этим сталкиваемся. Но в тоже время у нас нет такой биполярности, которая имеет место быть в Украине. Ведь даже тогда, когда были Металлист и Днепр, они все равно были фигурами второго плана на фоне противостояний Динамо и Шахтера. У нас тоже были и остаются канал и клуб, которые принадлежат Газпрому, соответственно, тоже периодически возникают подобные вопросы и дискуссии. Но все равно у нас картина более разнообразная, и подобной агитационной составляющей в работе журналистов нет", – рассказал Алексей Андронов в интервью footboom.com

Напомним, после матча 30-го тура УПЛ, в котором встречались Заря и Шахтер, главный тренер луганчан Юрий Вернидуб заявил, что телеканалы Футбол 1/2 – рупоры "горняков".

Ведущий программы Великий футбол Александр Денисов, в свою очередь, поведал, что Заре полагался 1 миллион долларов за отбор очков у Шахтера.

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