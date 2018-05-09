Шевченко: Самый памятный финал Кубка был в 1999-м году

Андрей Шевченко поделился воспоминаниями о своем участии в матчах Кубка Украины.

Главный тренер сборной Украины и экс-игрок Динамо Андрей Шевченко рассказал о самом памятном матче Кубка Украины и поделился ожиданиями от предстоящего поединка Динамо – Шахтер.

"Самый памятный финал был в 1999 году - перед моим уходом в Милан. Динамо обыграло Карпаты со счетом 3:0, а мне удалось забить два мяча. В те годы финальные матчи традиционно проводились в День города, поэтому для меня они, конечно, всегда были памятными. А тогда, в 99-м, я на какое-то время, по сути, прощался со своими болельщиками.

От Динамо и Шахтера жду хорошего футбола, бескомпромиссной борьбы и, разумеется, качественной игры сборников. Для меня важно, чтобы в этом матче их было как можно больше. В Динамо регулярно выходят на поле по семь-восемь украинцев, в Шахтере тоже большой выбор футболистов. Радует, что вернулся в строй после травмы Сергей Кривцов, получает игровую практику Виктор Коваленко.

Вызов Шапаренко в сборную? Безусловно, он там появиться. Ведь он выходит в основном составе Динамо и показывает хороший уровень игры. На финале Кубка Украины будут присутствовать мои помощники – Рауль Рианчо и Андреа Малдера, и они предоставят мне всю необходимую информацию не только по этому футболисту, но и по другим игрокам", – цитирует Шевченко Команда №1.

Ранее Паулу Фонсека и Александр Хацкевич рассказали о мотивации своих игроков на матч.

Напомним, матч финальный поединок Кубка Украины Динамо – Шахтер состоится 9 мая. На нашем сайте будет доступна текстовая онлайн трансляция матча, которая начнется в 20:30.

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