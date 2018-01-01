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Фонсека: На матчах с Динамо мы всегда очень мотивированы

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Паулу Фонсека прокомментировал предстоящий поединок против Динамо.
Паулу Фонсека
Паулу Фонсека
ФК Шахтер

Главный тренер Шахтера рассказал о мотивации накануне поединка с Динамо в финале Кубка Украины.

"Независимо от предыдущих результатов мы всегда очень мотивированы в матчах с Динамо. Вокруг нашего противостояния большой интерес: его ждут футболисты, болельщики и пресса", - цитирует Фонсеку официальный сайт донецкого клуба.

Напомним, матч финальный матч Кубка Украины Динамо - Шахтер состоится 9 мая. На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция поединка, которая начнется в 19:30.

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Теги: Паулу Фонсека, Шахтер, Динамо, Кубок Украины, футбол
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