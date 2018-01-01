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Второлиговая Нива снялась с чемпионата из-за судейских решений

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Нива Тернополь прекратила выступление во Второй лиге.
Второлиговая Нива снялась с чемпионата из-за судейских решений
ФК Нива Тернополь

Тернопольская Нива решила прекратить выступление в чемпионате Второй лиги из-за череды спорных судейских решений в матче 23-го тура против Агробизнеса. 

Как сообщает официальный сайт клуба, Нива отправила в ПФЛ письмо, где объявила о своем решении снятся с чемпионата. 

Дело в том, что арбитр матча Нива – Агробизнес принял несколько спорных решений не в пользу команды из Тернополя, а также поставил пенальти в добавленное время. Отметим, что одиннадцатиметровый удар игрок Агробизнеса не реализовал, однако это не помешало клубу добиться положительного результат, выиграв – 2:1.

После матча фанаты Нивы еще долго не отпускали главного арбитра со стадиона. 

Отмечается, что комитет арбитров ФФУ оправдал действия главного судьи, а руководство Нивы объявило о снятие с чемпионата.

"Мы не будем участвовать в грязных и коррумпированных играх, которые полностью окутали украинский футбол. Считаем целесообразным вкладывать собственные усилия и средства в развитие детско-юношеского футбола, а не вязнуть в болоте нечестного профессионального футбола", – говорится в официальном заявлении клуба.

Ранее сообщалось, что арбитр одновременно удалил двух игроков разных команд с одинаковой фамилией.

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Теги: футбол, Нива Тернополь, Вторая лига
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