Шевченко вернул Селезнева и Ярмоленко в сборную Украины

Андрей Шевченко вызвал восемь легионеров на ближайший сбор национальной команды.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко вызвал на ближайший сбор главной команды восемь футболистов из зарубежных чемпионатов. Об этом сообщает официальный сайт ФФУ.

Вызовы получили Евгений Коноплянка ( Шальке 04, Германия), Андрей Ярмоленко (Боруссия, Германия), Александр Зинченко ( Манчестер Сити, Англия), Эдуард Соболь ( Славия Чехия), Руслан Малиновский ( Генк), Роман Яремчук ( Гент, Бельгия), Артем Кравец ( Кайсериспор, Турция) и Евгений Селезнев (Акхисар Беледиеспор, Турция).

Стоит отметить возвращение в ряды главной команды страны Андрея Ярмоленко, который пропустил минувший сбор из-за травмы, и Евгения Селезнева, который не привлекался в сборную с 2017 года.

Отметим, что согласно регламента ФИФА, приглашение футболистам из иностранных чемпионатов было отправлено заранее. Полный список игроков, вызванных на сбор, будет объявлен позже.