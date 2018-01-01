Шевченко вернул Селезнева и Ярмоленко в сборную Украины
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко вызвал на ближайший сбор главной команды восемь футболистов из зарубежных чемпионатов. Об этом сообщает официальный сайт ФФУ.
Вызовы получили Евгений Коноплянка ( Шальке 04, Германия), Андрей Ярмоленко (Боруссия, Германия), Александр Зинченко ( Манчестер Сити, Англия), Эдуард Соболь ( Славия Чехия), Руслан Малиновский ( Генк), Роман Яремчук ( Гент, Бельгия), Артем Кравец ( Кайсериспор, Турция) и Евгений Селезнев (Акхисар Беледиеспор, Турция).
Стоит отметить возвращение в ряды главной команды страны Андрея Ярмоленко, который пропустил минувший сбор из-за травмы, и Евгения Селезнева, который не привлекался в сборную с 2017 года.
Отметим, что согласно регламента ФИФА, приглашение футболистам из иностранных чемпионатов было отправлено заранее. Полный список игроков, вызванных на сбор, будет объявлен позже.
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