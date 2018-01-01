Ребров: Пригласили на сектор ультрас, я и пришел

Сергей Ребров наблюдал за матчем с Мариуполем среди фанатов Динамо.

Бывший тренер Динамо Сергей Ребров рассказал, почему посетил матч киевлян с Мариуполем (1:1), который смотрел на секторе ультрас "бело-синих".

"Пригласили – я и пришел. С ультрас общаюсь еще с тех пор, как был тренером, ведь команда играет для болельщиков. На трибуне с этими ребятами оказался не в первый раз – другое дело, что на Олимпийском меня журналисты не замечали, а на стадионе Динамо все очень близко к полю находится. Вот меня и засекли.

На матч пришел, чтобы просто посмотреть игру – и благодарен ребятам, что пустили меня и контролировали обстановку. Приди я в обычный сектор – футбола бы толком не увидел", – сказал Сергей Ребров в интервью СЭ в Украине.

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