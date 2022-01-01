Шахтер продлил контракт с бразильцем

Алан Патрик остается в Шахтере до 2022 года.

Донецкий Шахтер подписал новый контракт с бразильским полузащитником Аланом Патриком. Новое соглашение будет рассчитано до середины 2022 года.

“Шахтер был тем клубом, который открыл передо мной двери в Европу и всегда оказывал мне всяческую поддержку, что позаоляло мне развиваться.

Они предоставили мне специальный проект, и после того, как я обсудил его со своей семьей и агентом, у меня не было сомнений, что будет правильным решением продлить договор. Чувствую себя здесь счастливым, и надеюсь выиграть как можно больше титулов в футболке дончан“, - цитирует Патрика Lance.com.br.

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