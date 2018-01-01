Лунин может перейти в Ювентус после ухода Буффона
Вратарь Зари может стать дублером Войцеха Щенсны.
Ювентус внимательно следит за развитием карьеры голкипера Зари Андрея Лунина, которого уже называют "украинским Доннаруммой".
Как сообщает Tuttosport, украинец может перейти в Ювентуса этим летом, когда карьеру завершит Джанлуиджи Буффон. Тогда основным вратарем "старой синьоры" станет Войцех Щенсны, которому понадобится дублер.
Кроме Лунина, на эту должность претендуют опытные Антонио Миранте, Федерико Маркетти и Андреа Консилья.
Ранее сообщалось, что английские гранды ведут борьбу за Лунина.
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