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Вербич: Гармаша знают везде – помню, как он бил наших в стыках к Евро-2016

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Игрок Динамо поделился мнением о столице Украины.
Беньямин Вербич
Беньямин Вербич
dynamo.kiev.ua

Полузащитник киевского Динамо Беньямин Вербич поделился впечатлениями от Киева.

– Совпали ли ваши ожидания с увиденным в Киеве?

– Честно говоря, я не ожидал, что Киев настолько красивый город. Единственная проблема, с которой я здесь столкнулся – языковый барьер. Если в Копенгагене все понимают английский, то в Киеве мало кто говорит по-английски.

Хорошо, что в Динамо работает Берислав Станоевич – он опекает меня 24 часа в сутки и может решить любую мою бытовую проблему.

– Кого из динамовцев знали до перехода?

– Пиварича по играм за сборную Хорватии. И Гармаша. Его знают везде! Я хоть и не играл против сборной Украины в стыках к Евро-2016, но от ребят наслышался о Гармаше. Да и сам помню, как он бил наших, – сказал Вербич в интервью журналу Футбол.

Ранее сообщалось, что лидер Динамо продлил контракт с командой.

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Теги: Беньямин Вербич, Динамо Киев, Денис Гармаш, УПЛ, футбол
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