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Феррейа: Это не правда, я не контактировал с представителями Бешикташа

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Факундо Феррейра опроверг информацию о переходе в турецкий Бешикташ.
Факундо Феррейра
Факундо Феррейра
Фк Шахтер Донецк

Форвард донецкого Шахтера Факундо Феррейра опроверг информацию о том, что он якобы подписал предварительный контракт с турецким Бешикташем.

"Это не правда, я не контактировал с представителями этого клуба.

Мне сообщали такую информацию, но я ни с кем не общался", – отметил аргентинец в комментарии передаче Профутбол.

Добавим, что в нынешнем сезоне Феррейра отметился 29-ю голами в футболке Шахтера. Летом у аргентинского форварда заканчивается контракт с "горянками".

Ранее в услугах Феррейры были заинтересованы португальская Бенфика и итальянский Наполи.

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Теги: футбол, Факундо Феррейра, Шахтер, Бешикташ
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