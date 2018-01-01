Феррейа: Это не правда, я не контактировал с представителями Бешикташа
Факундо Феррейра опроверг информацию о переходе в турецкий Бешикташ.
Форвард донецкого Шахтера Факундо Феррейра опроверг информацию о том, что он якобы подписал предварительный контракт с турецким Бешикташем.
"Это не правда, я не контактировал с представителями этого клуба.
Мне сообщали такую информацию, но я ни с кем не общался", – отметил аргентинец в комментарии передаче Профутбол.
Добавим, что в нынешнем сезоне Феррейра отметился 29-ю голами в футболке Шахтера. Летом у аргентинского форварда заканчивается контракт с "горянками".
Ранее в услугах Феррейры были заинтересованы португальская Бенфика и итальянский Наполи.
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