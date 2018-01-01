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Вида может вернуться в Динамо

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Вида и Бойко могут вернуться из Бешикташа.
Домагой Вида
Домагой Вида
twitter.com/besiktas

Киевское Динамо может вернуть в свой состав защитника Бешикташа Домагоя Виду, а также вратаря команды Дениса Бойко, который выступает за киевский клуб на правах аренды. Об этом сообщает Fotospor.com.

По информации источника, руководство Динамо уже отправило в Бешикташ соответствующие запросы на переход обоих футболистов. Сумма сделки должна составить около 5 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Виталий Буяльский продлил контракт с киевским Динамо. 

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Теги: Домагой Вида, Денис Бойко, Динамо Киев, Бешикташ
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