Вида может вернуться в Динамо

Вида и Бойко могут вернуться из Бешикташа.

Киевское Динамо может вернуть в свой состав защитника Бешикташа Домагоя Виду, а также вратаря команды Дениса Бойко, который выступает за киевский клуб на правах аренды. Об этом сообщает Fotospor.com.

По информации источника, руководство Динамо уже отправило в Бешикташ соответствующие запросы на переход обоих футболистов. Сумма сделки должна составить около 5 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Виталий Буяльский продлил контракт с киевским Динамо.

Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!