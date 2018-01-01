Шовковский выпустит автобиографическую книгу

В книге "Все в моих руках" вратарь расскажет о своей карьере и жизни после футбола.

Бывший голкипер Динамо Александр Шовковский издаст автобиографическую книгу под названием "Все в моих руках". Выход книги запланирован на 31 мая.

Как сообщает хsport.ua, в книге будут главы под названиями "Футбольный статус-кво: теперь мы в армии", "Ну, и рожа у тебя, Ш...", "Как обмануть металл в плече", "Динамо Киев vs Шахтер", "Кто такие болельщики".

Ранее сообщалось, что Шовковский станцевал на Венском балу.

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