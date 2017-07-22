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Динамо Киев – Шахтер: онлайн трансляция финала Кубка Украины состоится 9 мая

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Динамо и Шахтер сыграют в финале Кубка Украины. Читайте текстовую онлайн трансляцию матча Динамо Киев – Шахтер, который состоится 9 мая.
Онлайн трансляция матча Динамо Киев – Шахтер
Онлайн трансляция матча Динамо Киев – Шахтер
ФК Динамо Киев

В среду, 9 мая, состоится финальный матч Кубка Украины по футболу, в котором в борьбе за титул сойдутся киевское Динамо и донецкий Шахтер.

По мнению букмекеров, преимущество в данном матче на стороне донецкого клуба.

Так, букмекеры из компании William Hill на победу Шахтера принимают ставки с коэффициентом 1,91. Успех Динамо оценивается в 3,75. А ничейный исход матча – 3,3.

Контора bwin также считает Шахтер фаворитом встречи, принимая ставки на победу команды Фонсеки с коэффициентом 2,0, а на успех Динамо – 3,5. Ничья в этом матче оценивается в 3,2.

Последние матчи Динамо:

04.05.2018Чемпионат УкраиныДинамо КиевМариуполь1:1
29.04.2018Чемпионат УкраиныВорсклаДинамо Киев0:1
22.04.2018Чемпионат УкраиныВересДинамо Киев1:4
18.04.2018Кубок УкраиныДнепр-1Динамо Киев1:4
14.04.2018Чемпионат УкраиныШахтерДинамо Киев0:1

Последние матчи Шахтера:

05.05.2018Чемпионат УкраиныШахтерЗаря2:1
27.04.2018Чемпионат УкраиныМариупольШахтер0:1
21.04.2018Чемпионат УкраиныШахтерВорксла4:2
18.04.2018Кубок УкраиныШахтерМариуполь5:1
14.04.2018Чемпионат УкраиныШахтерДинамо Киев0:1
 

Последние матчи между собой:

14.04.2018Чемпионат УкраиныШахтерДинамо Киев0:1
22.10.2017Чемпионат УкраиныДинамо КиевШахтер0:0
22.07.2017Чемпионат УкраиныШахтерДинамо Киев0:1
15.07.2017Супербкубок УкраиныШахтер Динамо Киев2:0
26.05.2017Чемпионат УкраиныШахтерДинамо Киев2:3

Отметим, что финал Кубка Украины по футболу между Шахтером и Динамо состоится 9 мая в Днепре на стадионе Днепр-Арена. Начало матча – в 19:30 по киевскому времени.

На нашем сайте пройдет текстовая онлайн трансляция матча Динамо Киев – Шахтер, которая будет доступная в этой статье 9 мая, начиная с 19:30 по киевскому времени.

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Теги: Динамо Киев, Шахтер, онлайн трансляция, голы, Кубок Украины, финал, футбол
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