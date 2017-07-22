Динамо Киев – Шахтер: онлайн трансляция финала Кубка Украины начнется в 19:30
В среду, 9 мая, состоится финальный матч Кубка Украины по футболу, в котором в борьбе за титул сойдутся киевское Динамо и донецкий Шахтер.
По мнению букмекеров, преимущество в данном матче на стороне донецкого клуба.
Так, букмекеры из компании William Hill на победу Шахтера принимают ставки с коэффициентом 1,91. Успех Динамо оценивается в 3,75. А ничейный исход матча – 3,3.
Контора bwin также считает Шахтер фаворитом встречи, принимая ставки на победу команды Фонсеки с коэффициентом 2,0, а на успех Динамо – 3,5. Ничья в этом матче оценивается в 3,2.
Последние матчи Динамо:
|04.05.2018
|Чемпионат Украины
|Динамо Киев
|Мариуполь
|1:1
|29.04.2018
|Чемпионат Украины
|Ворскла
|Динамо Киев
|0:1
|22.04.2018
|Чемпионат Украины
|Верес
|Динамо Киев
|1:4
|18.04.2018
|Кубок Украины
|Днепр-1
|Динамо Киев
|1:4
|14.04.2018
|Чемпионат Украины
|Шахтер
|Динамо Киев
|0:1
Последние матчи Шахтера:
|05.05.2018
|Чемпионат Украины
|Шахтер
|Заря
|2:1
|27.04.2018
|Чемпионат Украины
|Мариуполь
|Шахтер
|0:1
|21.04.2018
|Чемпионат Украины
|Шахтер
|Ворксла
|4:2
|18.04.2018
|Кубок Украины
|Шахтер
|Мариуполь
|5:1
|14.04.2018
|Чемпионат Украины
|Шахтер
|Динамо Киев
|0:1
Последние матчи между собой:
|14.04.2018
|Чемпионат Украины
|Шахтер
|Динамо Киев
|0:1
|22.10.2017
|Чемпионат Украины
|Динамо Киев
|Шахтер
|0:0
|22.07.2017
|Чемпионат Украины
|Шахтер
|Динамо Киев
|0:1
|15.07.2017
|Супербкубок Украины
|Шахтер
|Динамо Киев
|2:0
|26.05.2017
|Чемпионат Украины
|Шахтер
|Динамо Киев
|2:3
Отметим, что финал Кубка Украины по футболу между Шахтером и Динамо состоится 9 мая в Днепре на стадионе Днепр-Арена. Начало матча – в 19:30 по киевскому времени.
На нашем сайте пройдет текстовая онлайн трансляция матча Динамо Киев – Шахтер, которая будет доступная в этой статье 9 мая, начиная с 19:30 по киевскому времени.
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