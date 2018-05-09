Динамо Киев – Шахтер 0:2 как это было

Динамо и Шахтер сыграли в финале Кубка Украины. Читайте текстовую онлайн трансляцию матча Динамо Киев – Шахтер, который состоялся 9 мая.

В среду, 9 мая, состоялся финальный матч Кубка Украины по футболу, в котором в борьбе за титул сошлись киевское Динамо и донецкий Шахтер.

По мнению букмекеров, преимущество в данном матче на стороне донецкого клуба.

Так, букмекеры из компании William Hill на победу Шахтера принимают ставки с коэффициентом 1,91. Успех Динамо оценивается в 3,75. А ничейный исход матча – 3,3.

Контора bwin также считает Шахтер фаворитом встречи, принимая ставки на победу команды Фонсеки с коэффициентом 2,0, а на успех Динамо – 3,5. Ничья в этом матче оценивается в 3,2.

Последние матчи Динамо :

04.05.2018 Чемпионат Украины Динамо Киев Мариуполь 1:1 29.04.2018 Чемпионат Украины Ворскла Динамо Киев 0:1 22.04.2018 Чемпионат Украины Верес Динамо Киев 1:4 18.04.2018 Кубок Украины Днепр-1 Динамо Киев 1:4 14.04.2018 Чемпионат Украины Шахтер Динамо Киев 0:1

Последние матчи Шахтера :

05.05.2018 Чемпионат Украины Шахтер Заря 2:1 27.04.2018 Чемпионат Украины Мариуполь Шахтер 0:1 21.04.2018 Чемпионат Украины Шахтер Ворксла 4:2 18.04.2018 Кубок Украины Шахтер Мариуполь 5:1 14.04.2018 Чемпионат Украины Шахтер Динамо Киев 0:1



Последние матчи между собой :

14.04.2018 Чемпионат Украины Шахтер Динамо Киев 0:1 22.10.2017 Чемпионат Украины Динамо Киев Шахтер 0:0 22.07.2017 Чемпионат Украины Шахтер Динамо Киев 0:1 15.07.2017 Супербкубок Украины Шахтер Динамо Киев 2:0 26.05.2017 Чемпионат Украины Шахтер Динамо Киев 2:3

Отметим, что финал Кубка Украины по футболу между Шахтером и Динамо состоится 9 мая в Днепре на стадионе Днепр-Арена. Начало матча – в 20:30 по киевскому времени.

На нашем сайте пройдет текстовая онлайн трансляция матча Динамо Киев – Шахтер, которая будет доступная в этой статье 9 мая, начиная с 20:30 по киевскому времени.

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