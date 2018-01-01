Игрок Зари: Как всегда, синдром Шахтера и Динамо – мы вышли обо**анные

Александр Андриевский поделился мнением о матче против "горняков".

Полузащитник луганской Зари Александр Андриевский прокомментировал поражение от донецкого Шахтера (1:2) в матче 30-го тура чемпионата Украины.

"Наверное, как всегда, синдром Шахтера и Динамо. Мы вышли обо**анные", – сказал Андриевский в эфире программы Профутбол.

Ранее сообщалось, что английские гранды ведут борьбу за вратаря Зари Андрея Лунина.

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