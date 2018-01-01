Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Игрок Зари: Как всегда, синдром Шахтера и Динамо – мы вышли обо**анные

Комментариев: 0
Александр Андриевский поделился мнением о матче против "горняков".
Александр Андриевский
Александр Андриевский
ФК Заря Луганск

Полузащитник луганской Зари Александр Андриевский прокомментировал поражение от донецкого Шахтера (1:2) в матче 30-го тура чемпионата Украины.

"Наверное, как всегда, синдром Шахтера и Динамо. Мы вышли обо**анные", – сказал Андриевский в эфире программы Профутбол.

Ранее сообщалось, что английские гранды ведут борьбу за вратаря Зари Андрея Лунина.

Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Поделись:
Теги: Александр Андриевский, Заря, Шахтер, чемпионат Украины по футболу, УПЛ, футбол
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь