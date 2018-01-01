Я должен продолжить играть за Ман Сити: Зинченко заглянул в гости к украинцам в Манчестере

Александр Зинченко приехал в гости к украинской диаспоре в городе Манчестер.

Новоиспеченный чемпион Англии в составе Ман Сити Александр Зинченко встретился с украинцами, которые проживает городе Манчестер. На встречу с полузащитником "горожан" в культурный центр "Днипро" пришло около двухсот фанатов, преимущественно детей, из разных городов Англии.

"Я очень удивлен той поддержкой, которая у меня в Манчестере. Честно сказать, я не знал, что в городе живет такое большое количество украинцев. Среди прочих есть и те, кто приезжает на матчи нашей сборной. Я очень рад провести с ними время и обменяться впечатлениями.

Автографы? Наверное, я впервые в жизни столько расписывался. Причем и на открытках, и на футболках, и на мячах и даже на часах, мобильных телефонах, руках и на щеке.

О чем говорили с фанатами? Они спрашивали, останусь ли я на следующий год в Манчестере. Я сказал, что после такого приема просто должен здесь остаться и играть дальше. Мы договорились, что наши встречи будут регулярными. В культурном центре занимается большое количество детишек, они проводят тренировки, участвуют в играх, организуют спектакли", – отметил Зинченко.

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