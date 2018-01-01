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Феррейра продолжит карьеру в Наполи – СМИ

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Итальянский Наполи заинтересован в услугах форварда Шахтера Факундо Феррейры.
Факундо Феррейра
Факундо Феррейра
Фк Шахтер Донецк

Форвард донецкого Шахтера Факундо Феррейра по окончании нынешнего сезона может продолжить карьеру в итальянском Наполи.

По информации издания Area Napoli, президент неаполитанцев Аурелио Де Лаурентис в субботу заявил, что подписал контракт с форвардом, который отметился 20-ю мячами в своем чемпионата. Отмечается, что этот самый форвард никто иной, как Факундо Феррейра, который забил 21 мяч в УПЛ.

Добавим, что контракт аргентинского форварда заканчивается грядущим летом. 

Ранее сообщалось, что в услугах Феррейры заинтересована португальская Бенфика. Также появлялась информация, что Факундо подписал предварительный контракт с турецким Бешикташем. 

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Теги: футбол, Шахтер, Наполи, Факундо Феррейра
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