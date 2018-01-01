Английские гранды ведут борьбу за Лунина

Вратарь Зари может продолжить карьеру в АПЛ.

Английские Лестер и Уотфорд следят за вратарем Зари Андреем Луниным, сообщает Mirror. К тому же 19-летний украинец попал в сферу интересов Ливерпуля.

Напомним, ранее интерес к Лунину проявлял Реал Сосьедад, но Заря не смогла договориться с испанским клубом.

Интересовался игроком и миланский Интер.

В текущем сезоне Лунин сыграл в 32 матчах в составе Зари, а также один поединок за сборную Украины.

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