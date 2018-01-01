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Ротань прокомментировал свое будущее в Динамо

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Руслан Ротань считает, что пока рано говорить о будущем.
Руслан Ротань
Руслан Ротань
Getty Images

Полузащитник киевского Динамо Руслан Ротань отметил, что еще не определился с будущим в клубе.

"С будущим в клубе еще не определился. Думаю, об этом еще не стоит сегодня говорить, потому что на сегодняшний день нет результата, ответить тяжело", – цитирует Ротаня tribuna.com.

Руслан Ротань перешел в Динамо в январе, его контракт с клубом истекает летом.

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Теги: Руслан Ротань, Динамо Киев, УПЛ, чемпионат Украины
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