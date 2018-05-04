Масштабный Open Air фестиваль – BIG FAMILY FEST– 26 мая в Киеве
BIG FAMILY FEST – день впечатлений на Певчем поле. В программе – радиоведущие от Джем ФМ и Наше Радио. На сцене феста – крутые эксперты: Леся Никитюк, Дмитрий Карпачев, Ярослав Самойлов и другие.
Это грандиозный праздник для всей семьи – разнообразные мастер-классы для детей и взрослых, выступление артистов, а также ярмарка от украинских производителей.
Завершит яркий день – прямая трансляция Финала Лиги Чемпионов при поддержке ТВ Футбол 1 и Футбол 2.
Грандиозный праздник, где каждый найдет себе место: от релакс зоны до драйва!
Жалко тратить теплые выходные деньки на "ничегонеделанье"?
Проведите, каждую свободную минуту ярко, весело, в кругу семьи и друзей!
Масштабный Open Air фестиваль со звездными спикерами. Будет драйвово!
Когда: 26 мая, начало в 10:00
Где: Киев, Певческое поле
Цена: 299-350 грн
Что вас ждет на фестивале
- Мастер-классы. Почувствуете себя художниками, гончарами и даже… сыроварами. Возможно, это станет новым любимым семейным занятием!
- Футбольный турнир для маленьких «Роналдиньо» и «Месси». Всех деток от 8 до 12 лет ждет увлекательная игра с профессиональными футболистами из ФК «Арсенал». Победители получат памятные подарки.
- Самая большая площадка Киева с трансляцией финала Лиги Чемпионов!
- Выступления звездных спикеров. Поговорим на темы: отношения в семье, воспитание детей, здоровое питание, отдых и путешествия.
- Конкурсы и викторины от популярных радио ведущих Наше Радио и Джем ФМ
Успейте попробовать все!
Программа:
10:00 – 11:00 – Выступление народных коллективов
11:00 – 11:15 - Вступительное слово, почему и для кого мы придумали данное событие
11:15 – 11:45 – Катерина Власюк. Кодекс семьи
11:45 - 12:45 – Светлана Фус. Искусство правильного питания. Как быстро и вкусно прийти в форму
12:45 – 13:30 – Наше Радио. Приветствие радио-ведущих + розыгрыш подарков и проведение акций и розыгрыш подарков
13:30 – 14:00 –Снежана Егорова
14:00 – 15:00 – Ярослав Самойлов. "Как сделать мужа миллионером. Секреты успешной женщины"
15:00 – 17:00 – Дмитрий Карпачев. Роль мужчины и Женщины в воспитании детей
17:00 – 17:45 – Наше Радио. Награждение победителей футбольного турнира ведущими. Розыгрыш подарков
17:45 – 18:45 – Леся Никитюк. Яркий и незабываемый отдых своими руками. Записки путешественницы, прошедшей Рай и Ад
18:45 – 19:30 – Джем ФМ – радио-ведущие с футбольной викториной
19:30 – 21:00 – Выступление украинской группы
21:00 – 21:45 – Подготовка трансляции футбола
12:00 – 16:00 – детский мини футбольный турнир.
Вперед за крутыми воспоминаниями на BIG FAMILY FEST!
http://family-fest.business-generation.com/
Полная версия правил