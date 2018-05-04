Масштабный Open Air фестиваль – BIG FAMILY FEST– 26 мая в Киеве

Для любимых, друзей, мам, пап, деток и тех, кто любит весело проводить время с близкими.

BIG FAMILY FEST – день впечатлений на Певчем поле. В программе – радиоведущие от Джем ФМ и Наше Радио. На сцене феста – крутые эксперты: Леся Никитюк, Дмитрий Карпачев, Ярослав Самойлов и другие.

Это грандиозный праздник для всей семьи – разнообразные мастер-классы для детей и взрослых, выступление артистов, а также ярмарка от украинских производителей.

Завершит яркий день – прямая трансляция Финала Лиги Чемпионов при поддержке ТВ Футбол 1 и Футбол 2.

Грандиозный праздник, где каждый найдет себе место: от релакс зоны до драйва!

Жалко тратить теплые выходные деньки на "ничегонеделанье"?

Проведите, каждую свободную минуту ярко, весело, в кругу семьи и друзей!

Масштабный Open Air фестиваль со звездными спикерами. Будет драйвово!

Когда: 26 мая, начало в 10:00

Где: Киев, Певческое поле

Цена: 299-350 грн

Что вас ждет на фестивале

Мастер-классы. Почувствуете себя художниками, гончарами и даже… сыроварами. Возможно, это станет новым любимым семейным занятием!

Футбольный турнир для маленьких «Роналдиньо» и «Месси». Всех деток от 8 до 12 лет ждет увлекательная игра с профессиональными футболистами из ФК «Арсенал». Победители получат памятные подарки.

Самая большая площадка Киева с трансляцией финала Лиги Чемпионов!

Выступления звездных спикеров. Поговорим на темы: отношения в семье, воспитание детей, здоровое питание, отдых и путешествия.

Конкурсы и викторины от популярных радио ведущих Наше Радио и Джем ФМ

Успейте попробовать все!

Программа:

10:00 – 11:00 – Выступление народных коллективов

11:00 – 11:15 - Вступительное слово, почему и для кого мы придумали данное событие

11:15 – 11:45 – Катерина Власюк. Кодекс семьи

11:45 - 12:45 – Светлана Фус. Искусство правильного питания. Как быстро и вкусно прийти в форму

12:45 – 13:30 – Наше Радио. Приветствие радио-ведущих + розыгрыш подарков и проведение акций и розыгрыш подарков

13:30 – 14:00 –Снежана Егорова

14:00 – 15:00 – Ярослав Самойлов. "Как сделать мужа миллионером. Секреты успешной женщины"

15:00 – 17:00 – Дмитрий Карпачев. Роль мужчины и Женщины в воспитании детей

17:00 – 17:45 – Наше Радио. Награждение победителей футбольного турнира ведущими. Розыгрыш подарков

17:45 – 18:45 – Леся Никитюк. Яркий и незабываемый отдых своими руками. Записки путешественницы, прошедшей Рай и Ад

18:45 – 19:30 – Джем ФМ – радио-ведущие с футбольной викториной

19:30 – 21:00 – Выступление украинской группы

21:00 – 21:45 – Подготовка трансляции футбола

12:00 – 16:00 – детский мини футбольный турнир.

Вперед за крутыми воспоминаниями на BIG FAMILY FEST!