Санин: Для нас Динамо отныне самый принципиальный соперник

Гендиректор Мариуполя Андрей Санин прокомментировал ничью с Динамо.

После ничьи в Киеве с Динамо гендиректор Мариуполя Андрей Санин не скрывал своей радости и злорадства.

"Друзья, как вы думаете, футбольная карма – реальность или досужий вымысел? Мне после сегодняшней боевой ничьи на поле наших заклятых друзей почему то очень даже верится в высшее футбольное правосудие.

Посудите сами, перед матчем наши оппоненты не погнушались исковеркать наш логотип, посмотрите на фото свежей программки матча, то есть официальный клубный продукт Динамо. Ну и чего они добились? Результат был обратный – наши ребята после увиденного были еще по спортивному злее и настырливее, счет на табло.

И почему то, мне кажется, что на пароходе, на котором от днепровских круч уже безвозвратно отчалили золотые медали, написано слово Мариуполь.

Учитывая, что был поставлен достаточно спорный пенальти в наши ворота и не назначен пенальти в ворота Динамо за игру Шабанова рукой, то скорее речь следует вести о том, что нас лишили победы. И никаких потерь очков.

Игорь Михайлович, еще раз подтверждаю – мы приняли брошенную вами в одном из многочисленных телеинтервью перчатку, для нас Динамо отныне самый принципиальный соперник», – написал Санин.

Напомним, в матче 30-го тура украинской Премьер-лиги Динамо сыграло вничью против Мариуполя (1:1) и рискует отпустить Шахтер на расстояние пяти очков.

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