Сергей Ребров смотрел матч против Мариуполя в секторе ультрас Динамо
Бывший главный тренер Динамо Сергей Ребров посетил матч чемпионата Украины против Мариуполя.
Киевское Динамо сыграло домашний матч 30-го тура украинской Премьер-лиги против Мариуполя
На трибуне вместе с ультрас Динамо за игрой наблюдал бывший главный тренер киевлян Сергей Ребров.
Напомним, в матче 30-го тура украинской Премьер-лиги Динамо сыграло вничью против Мариуполя (1:1) и рискует отпустить Шахтер на расстояние пяти очков.
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