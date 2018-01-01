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Сергей Ребров смотрел матч против Мариуполя в секторе ультрас Динамо

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Бывший главный тренер Динамо Сергей Ребров посетил матч чемпионата Украины против Мариуполя.
Сергей Ребров
Сергей Ребров
ФК Динамо

Киевское Динамо сыграло домашний матч 30-го тура украинской Премьер-лиги против Мариуполя

На трибуне вместе с ультрас Динамо за игрой наблюдал бывший главный тренер киевлян Сергей Ребров.

Напомним, в матче 30-го тура украинской Премьер-лиги Динамо сыграло вничью против Мариуполя (1:1) и рискует отпустить Шахтер на расстояние пяти очков.

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Теги: Динамо Киев, Мариуполь, Сергей Ребров, чемпионат Украины
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