Хацкевич: Самая важная игра сезона - финал Кубка Украины
Главный тренер Динамо Александр Хацкевич отметил, что он допустил одну ошибку при выборе стартового состава на матч против Мариуполя.
"Что сказать по игре? Наверное, моя ошибка в том, что я не угадал с одним игроком со стартовых минут. У нас не было выбора в середине поля, два человека выпало, мы держали центр поля под контролем, но Гармаш и Буяльский – игроки более креативные, нам этого не хватило. Старались играть в три защитника, пытались растянуть игроков соперника, но не хватило одного игрока в штрафной. Были хорошие передачи с флангов, но никто не замыкал.
Где-то не хватило мастерства, где-то сыграл вратарь. Но мы должны выдержать удар, будем настраиваться на Кубок. Наверное, это самая важная игра сезона.
Посмотрим, в чемпионате от нас интрига уже не зависит. Сейчас не все зависит от нас, мы осложнили себе задачу.
Будем ли смотреть матч Шахтера с Зарей? Конечно, у нас следующий матч с Шахтером. Посмотрим, в каком состоянии будет соперник. Разумеется, будем переживать за Зарю", - отметил Хацкевич.
Напомним, в матче 30-го тура украинской Премьер-лиги Динамо сыграло вничью против Мариуполя (1:1) и рискует отпустить Шахтер на расстояние пяти очков.
Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
Полная версия правил