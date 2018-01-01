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Хацкевич: Самая важная игра сезона - финал Кубка Украины

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Александр Хацкевич признал, что теперь интрига в чемпионате не зависит от Динамо.
Александр Хацкевич
Александр Хацкевич
ФК Динамо

Главный тренер Динамо Александр Хацкевич отметил, что он допустил одну ошибку при выборе стартового состава на матч против Мариуполя.

"Что сказать по игре? Наверное, моя ошибка в том, что я не угадал с одним игроком со стартовых минут. У нас не было выбора в середине поля, два человека выпало, мы держали центр поля под контролем, но Гармаш и Буяльский – игроки более креативные, нам этого не хватило. Старались играть в три защитника, пытались растянуть игроков соперника, но не хватило одного игрока в штрафной. Были хорошие передачи с флангов, но никто не замыкал.

Где-то не хватило мастерства, где-то сыграл вратарь. Но мы должны выдержать удар, будем настраиваться на Кубок. Наверное, это самая важная игра сезона.

Посмотрим, в чемпионате от нас интрига уже не зависит. Сейчас не все зависит от нас, мы осложнили себе задачу.

Будем ли смотреть матч Шахтера с Зарей? Конечно, у нас следующий матч с Шахтером. Посмотрим, в каком состоянии будет соперник. Разумеется, будем переживать за Зарю", - отметил Хацкевич.

Напомним, в матче 30-го тура украинской Премьер-лиги Динамо сыграло вничью против Мариуполя (1:1) и рискует отпустить Шахтер на расстояние пяти очков.

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Теги: Александр Хацкевич, Динамо Киев, Мариуполь, чемпионат Украины
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