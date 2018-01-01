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Динамо - Мариуполь 1:1 видео голов и обзор матча чемпионата Украины

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Динамо не сумело обыграть Мариуполь в чемпионате Украины.

Команда Александра Хацкевича не сумела обыграть Мариуполь в 30-м туре чемпионата Украины на стадионе Динамо имени Лобановского.

Смотрите видео голов и обзор матча Динамо - Мариуполь:

Динамо — Мариуполь 1:1

Голы: Цыганков, 55 (с пенальти) — Борячук, 15

Динамо: Бойко — Кендзера, Бурда, Шабанов, Пиварич — Шепелев (Мбокани, 46), Ротань — Цыганков, Шапаренко, Гонсалес (Вербич, 46) — Беседин

Мариуполь: Гальчук — Яворский, Белый, Быков — Тищенко, Пихаленок (Игнатенко, 65). Дедечко, Демири — Мишнев (Болбат, 86), Тотовицкий — Борячук (Чурко, 90+2)

Предупреждения: Беседин — Мишнев, Борячук, Дедечко, Болбат

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Теги: Динамо Киев, Мариуполь, чемпионат Украины, видео голов
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