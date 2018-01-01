Динамо не сумело обыграть Мариуполь в чемпионате Украины

Киевляне уменьшили свои шансы на завоевание золотых медалей в этом году.

Киевское Динамо потеряло очки в матче 30-го тура чемпионата Украины дома с Мариуполем.

Уже с 15-й минуте киевляне оказались в роли проигрывающей команды. Тоттовицкий отпасовал под удар Борячуку, а Андрей в касание послал мяч в дальний угол.

После пропущенного гола киевляне большими силами перешли на чужую половину поля, много владели мячом, но без особых дивидендов. Оборона Мариуполя до перерыва справилась со всеми предложенными ей задачами.

В дебюте второго тайма киевлянам удалось сравнять счет. Быков сбил Мбокани в штрафной площади - Абдула указал на "точку", а Цыганков хладнокровно реализовал пенальти.

Несмотря на то, что у киевлян был впереди почти целый тайм, опасные моменты стали возникать лишь под конец поединка. Опасно пробивали Вербич и Цыганков, не реализовал выход на вратаря Мбокани. Этого оказалось мало, чтобы забить еще – ничья 1:1.

Этот результат значительно уменьшает шансы Динамо на чемпионство – киевлянам нужно надеяться, что Заря и Верес на двоих у "горняков" отберут минимум три очка.

Динамо — Мариуполь 1:1

Голы: Цыганков, 55 (с пенальти) — Борячук, 15

Динамо: Бойко — Кендзера, Бурда, Шабанов, Пиварич — Шепелев (Мбокани, 46), Ротань — Цыганков, Шапаренко, Гонсалес (Вербич, 46) — Беседин

Мариуполь: Гальчук — Яворский, Белый, Быков — Тищенко, Пихаленок (Игнатенко, 65). Дедечко, Демири — Мишнев (Болбат, 86), Тотовицкий — Борячук (Чурко, 90+2)

Предупреждения: Беседин — Мишнев, Борячук, Дедечко, Болбат