Нагорняк: Заре нужно обязательно брать очки с Шахтером

Экс-игрок Шахтера, Днепра и сборной Украины Сергей Нагорняк – о предстоящем матче "горняков" с луганской Зарей.

Сергей Нагорняк поделился ожиданиями от предстоящего матча 30-го тура УПЛ между донецким Шахтером и луганской Зарей:

"Заре, чтобы рассчитывать на третье место, нужно обязательно брать очки и с Динамо, и с Шахтером, и надеяться на то, что еще Ворскла потеряет очки. Было бы здорово, чтобы они с Полтавой все решили в последнем туре.

Все-таки, я думаю, что фаворит предстоящего матча – Шахтер. Мастерство футболистов "горняков" может сыграть решающую роль. За исключением последней встречи, повторюсь, матчи с Зарей всегда проходили для Шахтера сложно", – рассказал Сергей Нагорняк в комментарии terrikon.com

Шахтер и Заря встретятся в центральном матче 30-го тура УПЛ, который состоится 5 мая на стадионе ОСК Металлист в городе Харьков. Стартовый свисток – в 19:30.

Ранее экс-голкипер донецкой команды Юрий Вирт заявил, что Шахтер разбазарил свое преимущество в чемпионате.

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