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Мораес и Усик посетили тренировку сборной Украины среди ветеранов

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Тренировку сборной Украины среди ветеранов посетили форвард киевского Динамо Жуниор Мораес и чемпион мира по боксу Александр Усик.
Сборная Украины среди ветеранов
Сборная Украины среди ветеранов
facebook.com/footballveterans

Известные спортсмены Жуниор Мораес и Александр Усик стали гостями на тренировке сборной Украины среди ветеранов. Соответствующие снимки появились на странице команды в социальной сети Facebook.

Сообщается, что боксер, несмотря на грядущий поединок против Мурата Гассиева, не отказал себе побегать в футбол. Игрок киевского Динамо, в свою очередь, наблюдал за происходящим со стороны, но по окончании занятия получил в подарок булаву.

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Теги: футбол, вне игры, фото, Жуниор Мораес, Александр Усик
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