Вашему вниманию расписание и результаты матчей 30-го тура чемпионата Украины по футболу.

В Украине в рамках 30-го тура УПЛ традиционно состоятся 6 матчей. Одна встреча состоится в пятницу (4 мая), три поединка состоятся в субботу (5 мая), а еще два – в воскресенье (6 мая).

Вашему вниманию расписание и результаты матчей 30-го тура чемпионата Украины по футболу:

Пятница, 4 мая

Динамо – Мариуполь 1:1

Голы: Цыганков, 55 (с пенальти) – Борячук, 15

Динамо: Бойко – Кендзера, Бурда, Шабанов, Пиварич — Шепелев (Мбокани, 46), Ротань – Цыганков, Шапаренко, Гонсалес (Вербич, 46) – Беседин

Мариуполь: Гальчук – Яворский, Белый, Быков – Тищенко, Пихаленок (Игнатенко, 65). Дедечко, Демири – Мишнев (Болбат, 86), Тотовицкий – Борячук (Чурко, 90+2)

Предупреждения: Беседин – Мишнев, Борячук, Дедечко, Болбат

Суббота, 5 мая

Верес — Ворскла 0:0

Верес: Бандура — Каменюка, Лукьянчук, Приймак, Мягков — Карасюк, Каленчук — Кожанов (Кулиш, 89), Степанюк, Микитин (Волошинович, 74) — Жулио Сезар (Морозенко, 46)

Ворскла: Шуст — Пердута, Скляр, Гиоргадзе, Сапай — Кравченко, Шарпар — Кобахидзе (Сергийчук, 59), Кулач (Одарюк, 74), Ребенок — Коломоец

Предупреждения: Каленчук, Лукьянчук, Приймак, Морозенко — Гиоргадзе, Пердута, Шарпар, Кулач

Черноморец – Карпаты 1:1

Голы: Смирнов, 75 – Швед, 14

Черноморец: Новак – Романюк (Зубейко, 81), Смирнов, Жунич, Люлька – Ориховский, Бобко – Третьяков, Ковалец, Татарков (Чорний, 86) – Гладкий

Карпаты: Шевченко – Федецкий, Нестеров, Мирошниченко – Мякушко, Вербный, Эрбес (Чачуа, 89), Гуцуляк – Карраскаль (Санчес, 72), Ди Франко (Акулинин, 81) – Швед

Предупреждения: Смирнов, Ориховский, Гладкий – Эрбес, Федецкий, Швед

19:30 Шахтер – Заря

Воскресенье, 6 мая

14:00 Олимпик – Сталь

19:30 Александрия – Зирка

Турнирная таблица

Календарь

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