УПЛ: Динамо примет Мариуполь в стартовом матче 30-го тура
Вашему вниманию расписание и результаты матчей 30-го тура чемпионата Украины по футболу.
В Украине в рамках 30-го тура УПЛ традиционно состоятся 6 матчей. Одна встреча состоится в пятницу (4 мая), три поединка состоятся в субботу (5 мая), а еще два – в воскресенье (6 мая).
Вашему вниманию расписание и результаты матчей 30-го тура чемпионата Украины по футболу:
Пятница, 4 мая
19:00 Динамо – Мариуполь
Суббота, 5 мая
14:00 Верес – Ворскла
17:00 Черноморец – Карпаты
19:30 Шахтер – Заря
Воскресенье, 6 мая
14:00 Олимпик – Сталь
19:30 Александрия – Зирка
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