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УПЛ: Динамо примет Мариуполь в стартовом матче 30-го тура

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Вашему вниманию расписание и результаты матчей 30-го тура чемпионата Украины по футболу.
УПЛ: расписание и результаты матчей 30-го тура
УПЛ: расписание и результаты матчей 30-го тура
ФК Динамо Киев

В Украине в рамках 30-го тура УПЛ традиционно состоятся 6 матчей. Одна встреча состоится в пятницу (4 мая), три поединка состоятся в субботу (5 мая), а еще два – в воскресенье (6 мая).

Вашему вниманию расписание и результаты матчей 30-го тура чемпионата Украины по футболу:

Пятница, 4 мая

19:00 Динамо – Мариуполь

Суббота, 5 мая

14:00 Верес – Ворскла
17:00 Черноморец – Карпаты
19:30 Шахтер – Заря

Воскресенье, 6 мая

14:00 Олимпик – Сталь
19:30 Александрия – Зирка

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Теги: УПЛ, чемпионат Украины по футболу, футбол, расписание матчей, результаты матчей
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