19-летний бразилец отказал Барселоне ради Шахтера

Маркиньос Сиприано подпишет контракт с донецким Шахтером.

19-летний нападающий Сан-Паулу Маркиньос Сиприано станет игроком донецкого Шахтера после того, как отработает свой контракт. Соглашение форварда с бразильским клубом действительно до 15 сентября.

"Официальные предложения были от Шахтера и Барселоны. Но выбор пал на украинскую команду. Предложение "горняков" очаровало меня и мою семью. Решение переехать на Украину не связано с деньгами, скорее это долгосрочное планирование. В первую очередь это шанс сыграть в Лиге чемпионов и поиграть в клубе, который хорошо работает с молодыми бразильскими игроками", — цитирует игрока Yahoo Esportes.

Ранее сообщалось, что Факундо Феррейра подписал контракт с Бешикташем.

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