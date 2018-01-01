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Феррейра подписал контракт с Бешикташем – СМИ

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Форвард Шахтера Факундо Феррейра с большой долей вероятности продолжит карьеру в турецком Бешикташе.
Факундо Феррейра
Факундо Феррейра
Фк Шахтер Донецк

Форвард донецкого Шахтера Факундо Феррейра летом перейдет в турецкий Бешикташ. 

Аргентинец уже подписал предварительный четырехлетний контракт с "черными орлами". В Турции Феррейра будет получать чуть больше двух миллионов евро в год. Также, если форвард забьет больше 20 мячей за сезон он получит в качестве бонусов 200 тысяч евро. Данную информацию распространило издание Террикон со ссылкой на неизвестные источники.

Добавим, что контракт Феррейры с Шахтером истекает следующим летом. В нынешнем сезоне аргентинец провел 38 матчей в футболке "горняков", в которых забил 28 мячей. 

Ранее сообщалось, что португальская Бенфика нацелилась на форварда Шахтера Факундо Феррейру.

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Теги: футбол, Шахтер, Бешикташ, Факундо Феррейра
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