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Шахтер – Заря: прогноз и ставки букмекеров на матч

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Шахтер примет Зарю в матче 30-го тура чемпионата Украины по футболу.
Прогноз на матч Шахтер – Заря от букмекеров
Прогноз на матч Шахтер – Заря от букмекеров
ФК Шахтер

Донецкий Шахтер в субботу, 5 мая, проведет матч 30-го тура украинской Премьер-лиги, в котором примет луганскую Зарю.

Букмекеры из компании bwin на победу "горняков" принимают ставки с коэффициентом 1,18. Успех гостей оценивается в 12,0. А ничейный исход поединка – 6,0.

Контора William Hill также отдает преимущество команде Паулу Фонсеки. Так, на триумф Шахтера принимаются ставки с коэффициентом 1,18. Победа Зари оценивается в 12,0, вероятность ничейного результата – 6,0.

Отметим, что матч 30-го тура чемпионата Украины по футболу Шахтер – Заря состоится 5 мая в Харькове на стадионе ОСК Металлист. Начало встречи – в 19:30 по киевскому времени.

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Теги: футбол, Шахтер, Заря, чемпионат Украины по футболу, УПЛ, прогнозы на спорт, букмекеры
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