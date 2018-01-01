Динамо Киев – Мариуполь: прогноз и ставки букмекеров на матч
Динамо в пятницу, 4 мая, проведет поединок 30-го тура чемпионата Украины по футболу, в котором примет Мариуполь.
По мнению букмекеров, явным фаворитом в данном матче является столичный клуб.
Так, на победу киевлян эксперты из bwin принимают ставки с коэффициентом 1,16. Успех гостей оценивается в 13,0. А вероятность ничейного исхода – 6,25.
Букмекерская компания William Hill также считают команду Александра Хацкевича фаворитом встречи, принимая ставки на триумф "бело-синих" с коэффициентом 1,17. На победу Мариуполя – 12,0. Ничья в этом матче оценивается в 6,0.
Отметим, что матч 30-го тура УПЛ Динамо Киев – Мариуполь состоится 4 мая на стадионе Динамо имени В.В. Лобановского в связи с подготовкой НСК Олимпийский к финалу Лиги чемпионов. Стартовый свисток – в 19:00 по киевскому времени.
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