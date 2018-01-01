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Динамо Киев – Мариуполь: прогноз и ставки букмекеров на матч

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Динамо примет Мариуполь в матче 30-го тура чемпионата Украины.
Прогноз на матч Динамо Киев – Мариуполь от букмекеров
Прогноз на матч Динамо Киев – Мариуполь от букмекеров
dynamo.kiev.ua

Динамо в пятницу, 4 мая, проведет поединок 30-го тура чемпионата Украины по футболу, в котором примет Мариуполь.

По мнению букмекеров, явным фаворитом в данном матче является столичный клуб.

Так, на победу киевлян эксперты из bwin принимают ставки с коэффициентом 1,16. Успех гостей оценивается в 13,0. А вероятность ничейного исхода – 6,25.

Букмекерская компания William Hill также считают команду Александра Хацкевича фаворитом встречи, принимая ставки на триумф "бело-синих" с коэффициентом 1,17. На победу Мариуполя – 12,0. Ничья в этом матче оценивается в 6,0.

Отметим, что матч 30-го тура УПЛ Динамо Киев – Мариуполь состоится 4 мая на стадионе Динамо имени В.В. Лобановского в связи с подготовкой НСК Олимпийский к финалу Лиги чемпионов. Стартовый свисток – в 19:00 по киевскому времени.

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Теги: Динамо Киев, Мариуполь, прогнозы на спорт, букмекеры, УПЛ, футбол
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