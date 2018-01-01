Динамо - Шахтер: стала известна новая дата матча

Киевское Динамо обратилось с просьбой перенести игру.

Матч чемпионата Украины между киевским Динамо и донецким Шахтером в последнем туре УПЛ перенесен с 20 мая на 19-е.

Официальный сайт УПЛ сообщил, что Динамо обратилось с просьбой о переносе даты из-за подготовительных работ на стадионе к финалу женской ЛЧ. Шахтер согласился на это и потому игра состоится на день раньше.

Первоначально игра должна была состояться 20 мая в 19:30 на стадионе Динамо имени Лобановского. Время начала остается прежним.

Отметим, что финал женской Лиги чемпионов состоится 24 мая на стадионе Динамо имени Либановского. В нем сыграют Вольфсбург и Лион. Спустя два дня на НСК Олимпийский пройдет финал мужской ЛЧ, в котором сыграют Ливерпуль и Реал.

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