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Динамо - Шахтер: стала известна новая дата матча

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Киевское Динамо обратилось с просьбой перенести игру.
Динамо - Шахтер: стала известна дата матча
Динамо - Шахтер: стала известна дата матча

Матч чемпионата Украины между киевским Динамо и донецким Шахтером в последнем туре УПЛ перенесен с 20 мая на 19-е.

Официальный сайт УПЛ сообщил, что Динамо обратилось с просьбой о переносе даты из-за подготовительных работ на стадионе к финалу женской ЛЧ. Шахтер согласился на это и потому игра состоится на день раньше.

Первоначально игра должна была состояться 20 мая в 19:30 на стадионе Динамо имени Лобановского. Время начала остается прежним.

Отметим, что финал женской Лиги чемпионов состоится 24 мая на стадионе Динамо имени Либановского. В нем сыграют Вольфсбург и Лион. Спустя два дня на НСК Олимпийский пройдет финал мужской ЛЧ, в котором сыграют Ливерпуль и Реал.

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Теги: Динамо Киев, Шахтер, чемпионат Украины
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