Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Фред: Буду в Шахтере до последней минуты своего контракта

Комментариев: 0
Полузащитник Шахтера думает только об игре с Зарей.
Фред
Фред
ФК Шахтер

Полузащитник Шахтера Фред рассказал о подготовке к матчу с Зарей, а также о своем возможном переходе в другой клуб.

"Кто будет меньше ошибаться в любой зоне поле, тот и будет достоин победы, это касается любого матча, не только игры с Зарей. В любом случае мы будем добиваться победы, мы очень близки к чемпионскому титулу, поэтому будем играть, как в последний раз.

Мы сможем играть спокойно, ведь мы уже в этом сезоне выступали в сложных и важных матчах. Это будет еще одна такая же игра. Мы должны выйти на поле спокойными и с холодной головой, будем стараться контролировать ход игры и забивать голы.

Мое будущее в Шахтере? Не знаю, мои агенты работают и выберут для меня наилучший вариант. Пока что я сфокусирован на работе в Шахтере и буду отрабатывать здесь до последней минуты своей игры по контракту", – цитирует Фреда xsport.ua

Ранее сообщалось, что Ман Сити подпишет хавбека Наполи вместо Фреда.

Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Поделись:
Теги: Фред, Шахтер, Заря, чемпионат Украины по футбол, УПЛ
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь