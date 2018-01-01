Фред: Буду в Шахтере до последней минуты своего контракта
Полузащитник Шахтера Фред рассказал о подготовке к матчу с Зарей, а также о своем возможном переходе в другой клуб.
"Кто будет меньше ошибаться в любой зоне поле, тот и будет достоин победы, это касается любого матча, не только игры с Зарей. В любом случае мы будем добиваться победы, мы очень близки к чемпионскому титулу, поэтому будем играть, как в последний раз.
Мы сможем играть спокойно, ведь мы уже в этом сезоне выступали в сложных и важных матчах. Это будет еще одна такая же игра. Мы должны выйти на поле спокойными и с холодной головой, будем стараться контролировать ход игры и забивать голы.
Мое будущее в Шахтере? Не знаю, мои агенты работают и выберут для меня наилучший вариант. Пока что я сфокусирован на работе в Шахтере и буду отрабатывать здесь до последней минуты своей игры по контракту", – цитирует Фреда xsport.ua
Ранее сообщалось, что Ман Сити подпишет хавбека Наполи вместо Фреда.
Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
Полная версия правил