Новички Шахтера "запустили" новый вид спорта в Украине

Кайоде и Додо попробовали себя в текболе.

Зимние новички Шахтера Оларенваджу Кайоде и Додо попробовали сыграть в текбол – в своеобразный гибрид настольного тенниса и футбола.

В текбол играют на специальном столе – текборде, который напоминает теннисный, однако имеет изогнутую форму. Соперники должны перебить футбольный мяч через своеобразную сетку.

В противостоянии Кайоде и Додо победил последний со счетом (6:4).

Отметим, что текбол изобрели в Венгрии в 2016 году. В свою очередь мировые клубы внесли этот вид спорта в программу тренировок.

В Украине текбол появился благодаря поддержке ТМ Parimatch. Планируется, что один из текбордов будет передан на тренировочную базу донецкого Шахтера.

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