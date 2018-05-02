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ФФУ дисквалифицировала двух игроков Шахтера на один матч

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Контрольно-дисциплинарный комитет озвучил наказание для игроков Шахтера.
Марлос
Марлос
Getty Images

Контрольно-дисциплинарный комитет Федерации футбола Украины принял решение дисквалифицировать двух игроков Шахтера: полузащитника Марлоса и нападающего Оларенваджу Кайоде. Об этом сообщает официальный сайт организации.

Кайоде дисквалифицирован на один матч и еще на два условно за удар защитника Динамо Артема Шабанова. Марлос наказан дисквалификацией на одну встречу за обнуление желтой карточки в матче с Ворсклой (4:2) в 28-м туре УПЛ. 

Также ФФУ открыл дело в отношении игрока Зари Александра Сватка за удар в лицо игрока Вереса.

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гость  (аноним)  02.05.2018, 17:50
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