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Марлоса могут наказать дополнительным матчем дисквалификации – СМИ

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Стало известно, что грозит полузащитнику Шахтера за обнуление желтых карточек.
Марлос
Марлос
ФК Шахтер

Контрольно-дисциплинарный комитет ФФУ рассмотрит поведение игрока Шахтера в матче 28-го тура УПЛ, в котором "горняки" обыграли Ворсклу со счетом 4:2.

Под занавес встречи один из лидеров донецкой команды Марлос получил желтую карточку. Дело в том, что на этот горчичник полузащитник сборной Украины, как утверждают специалисты, нарвался специально (демонстративно отбросил мяч в безобидной ситуации), дабы пропустить проходной поединок с Мариуполем и, как принято говорить, обнулиться.

По информации zbirna.com, Марлос пропустит не одну игру, полагающуюся за каждые четыре желтые карточки, а две. Еще один поединок ему накинут, и он не сможет принять участие в матче с Зарей.

Отметим, Шахтер и Заря встретятся в центральном матче 30-го тура УПЛ, который состоится 5 мая на стадионе ОСК Металлист в городе Харьков. Стартовый свисток – в 19:30.

Ранее экс-голкипер "горняков" Юрий Вирт заявил, что Шахтер разбазарил свое преимущество в чемпионате Украины.

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Теги: футбол, КДК ФФУ, Марлос, Шахтер, чемпионат Украины по футболу
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