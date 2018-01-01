Обладатель Золотого мяча Христо Стоичков приедет в Чернигов

Легендарный болгарский нападающий встретиться с болельщиками футбола.

Экс-нападающий Барселоны болгарин Христо Стоичков посетит Украину – по приглашению черниговской Десны легендарный форвард 8 мая встретиться с черниговскими любителями футбола. Об этом сообщает черниговский клуб на своей странице в Facebook.

Стоичков известен благодаря успешному выступлению за Барселону, с которой четырежды становился чемпионом Испании, столько же раз выигрывал Суперкубок страны и еще один раз – Кубок Короля. В сезоне 1991/1992 Стоичков стал обладателем Кубка европейских чемпионов.

В составе сборной Болгарии Стоичков дошел до полуфинала чемпионата мира в 1994 году, став лучшим бомбардиром турнира и за это получил награду Золотой мяч.

Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!