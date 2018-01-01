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Обладатель Золотого мяча Христо Стоичков приедет в Чернигов

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Легендарный болгарский нападающий встретиться с болельщиками футбола.
Христо Стоичков
Христо Стоичков
independent.co.uk

Экс-нападающий Барселоны болгарин Христо Стоичков посетит Украину – по приглашению черниговской Десны легендарный форвард 8 мая встретиться с черниговскими любителями футбола. Об этом сообщает черниговский клуб на своей странице в Facebook.

Стоичков известен благодаря успешному выступлению за Барселону, с которой четырежды становился чемпионом Испании, столько же раз выигрывал Суперкубок страны и еще один раз – Кубок Короля. В сезоне 1991/1992 Стоичков стал обладателем Кубка европейских чемпионов.

В составе сборной Болгарии Стоичков дошел до полуфинала чемпионата мира в 1994 году, став лучшим бомбардиром турнира и за это получил награду Золотой мяч.

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Теги: Христо Стоичков, футбол, десна
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