Динамо может усилиться своим воспитанником, играющим в США

Нынешний клуб Ангела Переса уверен в переезде своего футболиста в Киев.

Состав киевского Динамо может пополнить защитник американского Унион Депортиво Майами Ангел Перес.

Как сообщает пресс-служба американского клуба, игрок уже согласовал условия контракта и клуб уже пожелал Пересу успеха на новом месте работы.

Интересно, что 20-летний футболист является воспитанником академии киевлян, по окончании которой он уехал в США. Перес выступает на позиции центрального защитника.

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