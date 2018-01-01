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Динамо может усилиться своим воспитанником, играющим в США

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Нынешний клуб Ангела Переса уверен в переезде своего футболиста в Киев.
Ангел Перес
Ангел Перес
udmiamifc.com

Состав киевского Динамо может пополнить защитник американского Унион Депортиво Майами Ангел Перес.

Как сообщает пресс-служба американского клуба, игрок уже согласовал условия контракта и клуб  уже пожелал Пересу успеха на новом месте работы.

Интересно, что 20-летний футболист является воспитанником академии киевлян, по окончании которой он уехал в США. Перес выступает на позиции центрального защитника.

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Теги: Динамо Киев, трансфер, чемпионат Украины
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