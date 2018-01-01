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Фонсека может возглавить португальский гранд

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Португальский специалист может вернуться на родину.
Паулу Фонсека
Паулу Фонсека
ФК Шахтер

В услугах наставника донецкого Шахтера Паулу Фонсеки заинтересовалась Бенфика. Об этом сообщает noticiasaominuto.com

Сообщается, что "орлы" намерены найти замену нынешнему тренеру Рую Виториу, результатами которого руководство клуба остается недовольным.

Отметим, что нынешний коуч "горняков" уже тренировал такие португальские клубы, как Порту и Брага.

Ранее сообщалось, что Паулу Фонсека является одним из претендентов на пост наставника Монако.

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Теги: футбол, Шахтер, Паулу Фонсека, Бенфика, чемпионат Португалии по футболу
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