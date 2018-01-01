Вирт: Шахтер разбазарил свое преимущество

Экс-голкипер Шахтера прокомментировал предстоящий поединок между "горняками" и луганской Зарей.

Бывший наставник Вереса и игрок Шахтера Юрий Вирт высказал свое мнение о предстоящем матче тура между “горняками“ и Зарей:

“Мотивация есть у обеих команд. Чемпионская гонка еще не окончена. Шахтер разбазарил свое преимущество и шансов на ошибку у команды больше нет. То же самое касается Зари. На кону – бронзовые медали и место в групповом этапе Лиги Европы. Конечно, это добавляет мотивации. Это и Европа, и заходят большие деньги на счет клуба. Да и футболистам это придает дополнительных стимулов. Нас ждет интересный матч, команды играют в открытый футбол и в этом матче будет забито много голов.

Я не думаю, что Фонсека будет экспериментировать с составом. Все прекрасно понимают, что если Шахтер дойдет до Киева без очковых потерь, то за счет лучшей разницы мячей “горняки“ имеют лучшие шансы стать чемпионом. Я думаю, что Шахтер будет играть на победу во всех оставшихся матчах. Все игры важные, их не так мало осталось.

Наверное, Юрий Вернидуб учел опыт последней встречи с Шахтером, увидел, где он ошибся. Легко тогда Шахтер обыграл Зарю, можно сказать, на одной ноге. Думаю, Вернидуб сделает правильные выводы и настроит ребят на то, чтобы добыть позитивный результат“, – отметил Вирт в комментарии terrikon.com

Шахтер и Заря встретятся в центральном матче 30-го тура УПЛ, который состоится 5 мая на стадионе ОСК Металлист в городе Харьков. Стартовый свисток – в 21:45.

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